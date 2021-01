Protest richtet sich offenbar gegen US-Hilfspaket zur Corona-Krise

Unbekannte beschmieren Häuser von McConnell und Pelosi mit Graffiti und Kunstblut

Washington (AFP) - Unbekannte haben die Häuser der führenden US-Politiker Mitch McConnell und Nancy Pelosi mit Protestparolen beschmiert. Vor Pelosis Haus in San Francisco sei am Samstag zudem ein Schweinekopf abgelegt und Kunstblut verteilt worden, berichteten US-Medien. Auf McConnells Haustür und Fenster in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky schrieben die Täter demnach "Wo ist mein Geld" und "Mitch tötet die Armen". Auf Pelosis Garagentor stand durchgestrichen "$2K" und "Wir wollen alles".

Senats-Mehrheitsführer McConnell © AFP

Pelosi ist die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, McConnell der republikanische Mehrheitsführer im Senat. Der Kongress hatte Ende Dezember ein 900 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket gegen die Corona-Krise verabschiedet. Der von den Republikanern dominierte Senat stimmte jedoch gegen eine vom Repräsentantenhaus beschlossene Anhebung der Corona-Hilfen für US-Bürger von 600 auf 2000 Dollar - trotz des Protests von US-Präsident Donald Trump.

McConnell bezeichnete die Attacke auf sein Haus als "radikalen Wutanfall". "Vandalismus und eine Politik der Angst haben keinen Platz in unserer Gesellschaft", erklärte er.