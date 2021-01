Polizei: Schmierereien lassen Skepsis gegenüber Impfungen erkennen

Unbekannte beschmieren Impfzentrum in Unterfranken mit Farbe

Schweinfurt (AFP) - Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag ein Impfzentrum in Bad Neustadt an der Saale mit Farbe beschmiert. "Die Schmierereien lassen deutliche Skepsis der Aufgabe des Impfzentrums gegenüber erkennen", teilte die Polizei in Unterfranken mit. Es sei ein Sachschaden von 500 Euro entstanden.

Blaulicht © AFP

Streifenbeamte entdeckten die Schmierereien am frühen Dienstagmorgen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm die Ermittlungen. Sie bat mögliche Zeugen, sich zu melden.