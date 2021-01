Polizei geht von politischem Tatmotiv aus - Staatsschutz ermittelt

Unbekannte beschmieren in Hessen Autos mit Zeichen von QAnon-Verschwörungstheorie

Darmstadt (AFP) - Unbekannte haben im hessischen Kelsterbach Autos, Häuser, Wände und Schaufenster mit dem Buchstaben "Q" und dem Nachnamen von US-Präsident Donald Trump beschmiert. Das "Q" dürfte in diesem Zusammenhang der rechtsextremen Verschwörungstheorie QAnon zuzuordnen sein, wie die Polizei Südhessen in Darmstadt am Mittwoch mitteilte. Die weißen Schriftzüge seien über das Stadtgebiet verteilt.

Blaulicht auf einem Polizeiwagen © AFP

Zwölf Autos, ein Weltkriegsmahnmal sowie mehrere Häuser, Wände und Schaufenster wurden dabei beschädigt. Die Höhe des Schadens blieb unklar. Ein Tatverdächtiger wurde beobachtet. Er konnte jedoch unerkannt flüchten. Die Polizei geht von einem politischen Tatmotiv aus. Der Staatsschutz ermittelt.