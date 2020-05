Inhalt richtet sich gegen aktuelle Flüchtlingspolitik

Unbekannte besprühen Mauer an sächsischem Landtag mit 50 Meter langem Schriftzug

Dresden (AFP) - Unbekannte haben im Dresdner Stadtzentrum eine Mauer am sächsischen Landtag über eine Länge von 50 Metern mit einem Schriftzug beschmiert. Der Inhalt richte sich unter anderem gegen die aktuelle Flüchtlingspolitik, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Blaulicht auf einem Polizeiwagen © AFP

Der Schriftzug in Rot und Schwarz sei an eine Sandsteinmauer am Zugang zum Bernhardt-von-Lindenau-Platz gesprüht worden. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.