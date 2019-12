Staatsschutz ermittelt nach Einbruch im Stadtteil Friedrichshain

Unbekannte schmieren Hakenkreuz an Wand von Dönerimbiss in Berlin

Berlin (AFP) - Unbekannte sind in einen Dönerimbiss in Berlin-Friedrichshain eingebrochen und haben auf eine Wand ein Hakenkreuz sowie das Wort "Raus" geschmiert. Der 46-jährige Besitzer des Imbisses entdeckte den Einbruch am Mittwoch und verständigte die Polizei, wie die Ordnungshüter am Donnerstag in der Hauptstadt mitteilten.

Blaulicht der Polizei © AFP

Die Schmierereien waren demnach in grüner Farbe aufgetragen worden. In dem Fall ermittelt nun der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin.