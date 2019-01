Großdemonstration gegen Arbeitsgesetz am Samstag geplant

Ungarns Opposition kündigt "Jahr des Widerstands" gegen Regierungschef Orban an

Budapest (AFP) - Die ungarische Opposition will in ihrem Protest gegen den national-konservativen Regierungschef Viktor Orban nicht nachlassen: Bei einer Kundgebung vor dem Parlamentsgebäude in Budapest kündigten Oppositionspolitiker am Donnerstag an, das gerade begonnene Jahr 2019 zu einem "Jahr des Widerstands" zu machen. Dabei stehe die Opposition geeint zusammen.

Oppositionskundgebung vor dem Parlament in Budapest © AFP

Im Dezember waren zehntausende Ungarn bei Großdemonstrationen gegen das umstrittene neue Arbeitsgesetz der Regierung Orban auf die Straße gegangen. Für kommenden Samstag haben Gewerkschaften, Oppositionsparteien und Bürgerinitiativen in Budapest zur ersten Großdemo nach den Feiertagen aufgerufen.

Das neue Gesetz ermöglicht es Arbeitgebern, von ihren Angestellten bis zu 400 Überstunden pro Jahr zu verlangen und die Zahlungen dafür bis zu drei Jahre hinauszuzögern. Die Gesetzesnovelle, die kurz vor Weihnachten vom Parlament verabschiedet und tags darauf von Präsident Janos Ader unterzeichnet worden war, löste die bislang größte Protestwelle seit Orbans Amtsantritt im Jahr 2010 aus.