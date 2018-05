Ungarns Regierungschef Orban wird für dritte Amtszeit vereidigt

Budapest (AFP) - Ungarns rechtsnationaler Ministerpräsident Victor Orban wird am Donnerstag für eine weitere Amtszeit vereidigt. Die Vereidigung für Orbans dritte Amtszeit in Folge findet um 14.30 Uhr in Budapest statt. Orbans Fidesz-Partei hatte bei der Parlamentswahl Anfang April zusammen mit dem christdemokratischen Koalitionspartner eine Zwei-Drittel-Mehrheit errungen, mit der das Bündnis auch die Verfassung ändern kann.

Ungarns Regierungschef Victor Orban © AFP

Orban regiert seit 2010 in Ungarn. Er fährt einen nationalistischen und einwanderungsfeindlichen Kurs. Kritiker werfen ihm vor, mit Eingriffen in das Justizsystem sowie der Beschneidung von Presse- und Meinungsfreiheit rechtsstaatliche Grundsätze auszuhebeln. Nach Orbans Wahlerfolg hatten wiederholt zehntausende Ungarn gegen die Regierung demonstriert.