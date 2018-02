Zunehmende Gewalt gegen Bildungseinrichtungen in Konfliktregionen

Unicef: 264 Millionen Kinder ohne Zugang zu Bildung

Berlin (AFP) - Mehr als eine Viertelmilliarde Kinder hat nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unicef aufgrund von Armut, Krieg oder Krisen keinen Zugang zu Bildung. "Kinder brauchen nicht trotz Krieg Bildung, sondern gerade deswegen", sagte der deutsche Unicef-Vorsitzende Jürgen Heraeus am Freitag in Berlin, wo die Organisation den "Unicef Report 2018 - Die Chance auf Bildung" vorstellte. Das Kinderhilfswerk forderte eine bessere Finanzierung von Bildung vor allem in Krisenregionen.

Grundschule in Sheno, Äthiopien © AFP

Nach Schätzungen von Unicef sind jährlich 340 Milliarden US-Dollar zusätzlich nötig, um allen Kindern in Entwicklungs- und Schwellenländern den Besuch einer Schule zu ermöglichen. Das sei ohne eine Erhöhung der Entwicklungsgelder nicht möglich, heißt es im Bericht. Derzeit würden nur 3,6 Prozent aller humanitären Hilfsgelder für Bildungsprogramme ausgegeben. Das Problem war auch Thema einer Geberkonferenz in Senegals Hauptstadt Dakar am Donnerstag und Freitag.

Laut Bericht leben insgesamt 264 Millionen Kindern im Schulalter ohne Bildung. Allein in 24 Konfliktländern gehen nach Angaben von Unicef derzeit etwa 27 Millionen Kinder zwischen sechs und 14 Jahren nicht zur Schule. Schule sei aber gerade in Krisensituationen mehr als ein Ort zum Lernen. Sie gebe den Kindern durch einen geregelten Alltag "Halt und Sicherheit". Unicef-Schirmherrin Elke Büdenbender betonte, der Zugang zu Schulen gebe den Kindern "Widerstandsfähigkeit und Hoffnung" und bewahre sie vielleicht davor, "in die Fänge von Ideologen zu geraten".

In den vergangenen Jahren registrierte Unicef vermehrt Gewalt gegen Bildungseinrichtungen in Konfliktregionen. Allein im Nordosten Nigerias habe die islamistische Miliz Boko Haram 1400 Schulen zerstört und 2300 Lehrer getötet, heißt es in dem Report. Die Welt scheine immer mehr "das Inakzeptable zu akzeptieren", sagte Nothilfedirektor Manuel Fontaine.

In Dakar trafen sich am Donnerstag und Freitag Vertreter von Regierungen und Privatwirtschaft mit dem Ziel, für die kommenden drei Jahre 2,5 Milliarden Euro für die Bildung von 870 Millionen Kindern in der ganzen Welt aufzubringen. Unter den Teilnehmern war auch Popstar Rihanna als Botschafterin des Konferenzveranstalters Global Partnership for Education. Am Donnerstag hatte sie Regierungschefs im Kurzbotschaftendienst Twitter dazu aufgefordert, mehr Geld in die weltweite Bildung zu investieren. Dem Star folgen 86 Millionen Menschen auf Twitter.