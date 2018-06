Förderung soll nun doch nicht bei der Wohnungsgröße beschränkt werden

Union hofft auf baldige Umsetzung des Baukindergeldes

Berlin (AFP) - Nach der Einigung des Koalitionsausschusses zum Baukindergeld setzt die Union auf eine zügige Einführung der Neuregelung. Mit der Einführung des Baukindergeldes ab dem 1. Januar 2018 "setzen wir einen wichtigen Impuls", erklärte Unionsfraktionsvize Ulrich Lange (CSU) am Mittwoch in Berlin. Union und SPD hatten sich darauf verständigt, dass es nun doch keine Beschränkung bei der Größe der geförderten Wohnungen geben werde.

Koalitionsausschuss einigt sich beim Baukindergeld © AFP

"Für die Familien ist das eine riesige Erleichterung", begrüßte Lange die Einigung im Koalitionsausschuss. Zwischenzeitlich war Berichten zufolge geplant gewesen, nur den Bau von Wohnungen einer Größe von etwa bis zu 120 Quadratmetern zu fördern. Auf eine solche Begrenzung hatte demnach das SPD-geführte Finanzministerium gedrungen. Dies ist nunmehr vom Tisch. Beantragt werden können soll das Kindergeld vom 1. Januar 2018 bis Ende 2020.

Mit dem Baukindergeld will die Koalition Familien den Weg zum Eigenheim erleichtern. Voraussetzung für die Zulage ist ein zu versteuerndes Haushaltseinkommen von maximal 75.000 Euro pro Jahr plus 15.000 Euro Freibetrag pro Kind. Dann soll das Baukindergeld über einen Zeitraum von zehn Jahren in Höhe von 1200 Euro pro Kind und Jahr gezahlt werden.