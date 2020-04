Auch Beliebtheitswert von Merkel steigt

Union im neuen "Politbarometer" bei fast 40 Prozent

Mainz (AFP) - Die Union kann sich weiter über kräftig steigende Umfragewerte freuen. Im ZDF-"Politbarometer" legten CDU und CSU im Vergleich zur Erhebung vor zwei Wochen um vier Prozentpunkte zu und erreichten 39 Prozent, wie der Sender am Freitag mitteilte. Es war demnach die dritte Steigerung in Folge und der beste Wert in dieser Legislaturperiode.

Angela Merkel © AFP

Der Koalitionspartner SPD hingegen verschlechterte sich um einen Punkt auf 16 Prozent. Ein Minus von zwei Prozentpunkten ergab die Umfrage für die Grünen; sie kamen damit auf 18 Prozent. Die AfD verlor einen Punkt und kam auf neun Prozent. Unverändert blieben laut ZDF die Werte für Linke (sieben Prozent) und FDP (fünf Prozent).

Bei der Bewertung der wichtigsten Politiker konnte im Vergleich zur vorangegangenen Umfrage Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) deutlich zulegen. Auf der Skala von minus fünf bis plus fünf lag sie in der neuen Erhebung bei 2,6, nach 2,0 vor zwei Wochen.

Aufwärts ging es demnach auch für den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), die sich jeweils von 1,8 auf 2,0 steigerten. Schlusslichter der zehn Politikerinnen und Politiker umfassenden Liste waren CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz mit einem Wert von 0,2 (vorher 0,1) und FDP-Chef Christian Lindner mit 0,1 (vorher minus 0,4).

Für das "Politbarometer" hatte die Forschungsgruppe Wahlen von Montag bis Donnerstag 1323 Wahlberechtigte befragt. Die statistische Fehlertoleranz wurde mit plus/minus zwei bis drei Prozentpunkten angegeben.