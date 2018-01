Merkel kündigt "zügige" Gespräche über Regierungsbildung an

Union und SPD starten in optimistischer Atmosphäre in Sondierungen

Berlin (AFP) - Mit dem Versprechen zügiger Gespräche und dem Ruf nach dringend notwendigen Reformen sind CDU, CSU und SPD in die Sondierungen gestartet. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigte sich am Sonntag vor der SPD-Parteizentrale in Berlin optimistisch, nach den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen nun mit den Sozialdemokraten eine "stabile Regierung" bilden zu können. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil zog nach der ersten Sondierungsrunde im Namen aller drei Parteien ein positives Fazit.

Merkel bei ihrem Statement am Willy-Brandt-Haus © AFP

Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer und der SPD-Vorsitzende Martin Schulz bemühten sich am Vormittag bei ihrer Ankunft am Willy-Brandt-Haus um eine gute Atmosphäre. In den nächsten Tagen würden die Delegationen "sehr zügig, sehr intensiv" arbeiten, kündigte die Kanzlerin an. "Ich glaube, es kann gelingen." Allerdings liege auch "ein Riesenstück Arbeit" vor den Sondierern.

Merkel erinnerte daran, dass auf die neue Bundesregierung "gewaltige" Aufgaben warteten. Es gehe darum, dass die Deutschen "auch in fünf bis zehn Jahren in Wohlstand, Sicherheit und Demokratie" leben könnten.

Schulz stellte "konstruktive" Gespräche in Aussicht. "Die Deutschen haben einen Anspruch darauf, dass es schnell geht", mahnte der SPD-Vorsitzende. Die nächsten fünf Tage müssten ausreichen um auszuloten, ob es genügend Gemeinsamkeiten gebe. Mit Vorbedingungen hielt er sich zurück: "Wir ziehen keine roten Linien, sondern wir wollen möglichst viel rote Politik in Deutschland durchsetzen."

Auch Schulz verwies auf die "großen Herausforderungen", vor denen das Land stehe. Der SPD-Chef nannte eine "breite Palette" an Themen von der Bildung über den Ausbau der Infrastruktur, die Förderung des sozialen Wohnungsbaus bis zur Pflege, um Deutschland "auf den Stand der Zeit zu bringen".

Seehofer zeigte sich zum Sondierungsbeginn in "bester Stimmung" und machte zugleich Druck: "Ich weiß, dass wir uns verständigen müssen." Daher werde die CSU nicht mit zu vielen Bedingungen in die Gespräche gehen, ihr Profil aber auch "nicht verwischen". Die bayerische Schwesterpartei der CDU fordert vor allem einen schärferen Kurs in der Asylpolitik, bei den Sozialdemokraten stößt dies auf Vorbehalte.

Nach der Sechserrunde der Partei- und Fraktionschefs tagte am Mittag die große Runde mit den 39 Unterhändlern - 13 Vertreter pro Partei. Anschließend begannen die Fachgruppen mit der Detailarbeit. Die Unterhändler hätten "ernsthafte, konzentrierte, aber auch offene Gespräche" geführt, sagte Klingbeil am Sonntagabend.

Zum inhaltlichen Fortschritt gab er keine konkrete Auskunft. In einigen Arbeitsgruppen seien die Sondierer "weit vorangekommen, in anderen noch nicht so weit", sagte der SPD-Generalsekretär lediglich. Klingbeil verwies in der abgestimmten Erklärung auf die "besondere politische Situation", in der die Gespräche stattfänden. "Wir alle sind uns der Verantwortung, die wir für die Zukunft Deutschlands und Europas gemeinsam tragen, bewusst."

Am Montagmorgen wollten die Delegationen der drei Parteien ihre Arbeit im Konrad-Adenauer-Haus der CDU fortsetzen, ein Schwerpunkt sollte dabei das Thema Europa sein. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) sagte in der ZDF-Sendung "Berlin direkt", in der Außenpolitik gebe es noch große Differenzen zwischen der Union und seiner Partei. Die SPD müsse im Falle einer Koalitionsbildung dafür sorgen, "dass Europa gestärkt wird, dass wir endlich die Franzosen unterstützen in ihren Reformbemühungen".

Das Sondierungsergebnis soll am Donnerstag vorliegen. Ob Koalitionsverhandlungen folgen, hängt vor allem von der Entscheidung des SPD-Sonderparteitags am 21. Januar ab.

In den Reihen der Sozialdemokraten ist die Skepsis gegenüber einem erneuten Bündnis mit der Union groß. Der Chef der nordrhein-westfälischen Sozialdemokraten, Michael Groschek, bekräftigte am Sonntag in Berlin, dass es keine Vorfestlegung auf eine Neuauflage der großen Koalition gebe: "Wir machen alles ergebnisoffen."