Fraktionsspitzen geben sich nach zweitägiger Klausur in Bayern betont harmonisch

Union und SPD stellen weitere Senkung der Sozialbeiträge in Aussicht

Murnau am Staffelsee (AFP) - Angesichts der anhaltend hohen Steuereinnahmen erwägt die große Koalition eine weitere Senkung der Sozialbeiträge. Es gebe möglicherweise "zusätzliche Spielräume" und zwar "ganz konkret bei der Arbeitslosenversicherung", sagte SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles am Dienstag nach einer Klausur der Regierungsfraktionen. Union und SPD betonten aber auch, dass sie nicht allzu große Spielräume sehen.

Andrea Nahles, Volker Kauder und Alexander Dobrindt © AFP

Anlass der Debatte ist die aktuelle Steuerschätzung, deren Ergebnis am Mittwoch vorgestellt wird. Nach "Handelsblatt"-Informationen heben die Steuerschätzer ihre Prognose für die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden gegenüber der November-Schätzung um insgesamt rund 60 Milliarden Euro an. Die erwarteten Einnahmen lösten bereits vor der offiziellen Veröffentlichung der Schätzung eine Debatte um die Verwendung der Gelder aus.

Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) stellte ebenso wie Nahles eine weitergehende Entlastung der Bürger in Aussicht. "Beispielsweise bei den Sozialversicherungsbeiträgen könnten wir uns auch ein bisschen mehr vorstellen als wir vereinbart haben", sagte Kauder im ZDF. Im Koalitionsvertrag ist bislang vorgesehen, den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung um 0,3 Prozentpunkte zu senken.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund und der Deutsche Städte- und Gemeindebund riefen die Bundesregierung zu öffentlichen Investitionen auf. "Wer jetzt nicht massiv in die Infrastruktur, in Breitbandnetze, Straßen, Schulen und Personal im öffentlichen Dienst investiert, versündigt sich an den kommenden Generationen", erklärte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell.

Die Steuerschätzung dürfe nicht zu der Annahme führen, dass es große Spielräume gebe, warnte Kauder nach der zweitägigen Klausur der Regierungsfraktionen im bayerischen Murnau. "Wir haben auch große Aufgaben."

Vor bayerischer Kulisse betonten Nahles, Kauder und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt im Anschluss an die Tagung der Fraktionsspitzen den Willen zur fruchtbaren Zusammenarbeit. "Wir haben bei dieser Klausurtagung erkennen können, dass wir etwas bewegen können, wenn wir zusammenhalten", sagte Kauder. "Ich kann nur hoffen, dass der Geist von Murnau uns durch die nächsten Wochen und Monate trägt."

Union und SPD hatten sich am Montag unter anderem mit dem Thema Wohnen und Bauen befasst. So wurde das Baukindergeld von 1200 Euro pro Jahr und Kind vereinbart, das rückwirkend zum 1. Januar gelten soll. Für mehr Transparenz bei der Mietpreisbremse wurde eine gesetzliche Auskunftspflicht für Vermieter zur Offenlegung der Vormiete beschlossen.

Auch Nahles zog ein positives Fazit der Beratungen. "Wenn wir in diesem Geist tatsächlich weitermachen", sagte Nahles, "dann ist es mir überhaupt nicht bange darum, dass wir eine sehr gute Arbeit in den nächsten Monaten und Jahren hinbekommen."

Nachdem es in den ersten Wochen der Neuauflage der großen Koalition immer wieder Konflikte zwischen den Regierungsparteien gegeben hatte, bemühten sich Nahles, Kauder und Dobrindt nun um ein betont harmonisches Auftreten. Nicht zur Sprache kam in den öffentlichen Stellungnahmen die Kritik Dobrindts an einer "Anti-Abschiebe-Industrie", für die er heftigen Widerspruch aus der SPD geerntet hatte.

Dobrindt sprach von einer gelungenen Klausur. "Das sehen Sie auch daran, dass die Schneeballschlacht vor der Klausur stattgefunden hat."