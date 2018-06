Kleines Herz soll Bereitschaft zur Organspende signalisieren

Union will Organspende-Symbol auf der Krankenkassenkarte

München (AFP) - Die Union will den Organspendeausweis aus Papier durch ein Symbol - ein kleines Herz - auf der Krankenkassenkarte ersetzen. "Die Krankenkassen sollen die persönlichen Wünsche ihrer Versicherten abfragen, bevor sie neue Karten verschicken", sagte der CSU-Abgeordnete Stephan Pilsinger der "Süddeutschen Zeitung" vom Dienstag.

Ausweise für Organspende © AFP

In einem Eckpunktepapier schlagen die Unionsabgeordneten außerdem ein "zentrales Register" vor, "das alle Personen aufführt, die bereit sind, Organe zu spenden". Demnach sollen künftig alle Ärzte, also auch die in kleinen Kreiskrankenhäusern, Einblick in ein solches Register bekommen.