Schäuble mahnt konkrete Schritte in Klimaschutzpolitik an

Unions-Arbeitsgruppe setzt auf Förderanreize und Entlastung bei Strompreisen

Berlin (AFP) - Die Beratungen von CDU und CSU zu geeigneten Maßnahmen im Klimaschutz gehen in die entscheidende Phase: Während am Dienstag Fachpolitiker, Experten und Wissenschaftler beim CDU-Werkstattgespräch in Berlin über das Thema diskutierten, wurden konkrete Vorschläge der von der Union eingesetzten Arbeitsgruppe Klimaschutz bekannt. Zeitgleich beschäftigte sich die CSU-Landesgruppe bei ihrer Klausur mit der Klimaschutzpolitik. Am 20. September will das Klimakabinett der großen Koalition ein Maßnahmenpaket beschließen.

Schäuble eröffnet CDU-"Werkstattgespräch" zum Klima © AFP

Das Arbeitspapier der Unions-Gruppe, das der Nachrichtenagentur AFP vorlag, sieht Entlastungen bei den Strompreisen und steuerliche Anreize für emissionsarme Alternativen vor. Im Gegenzug für eine Bepreisung über einen nationalen Zertifikatehandel solle zur Entlastung die Ökostromumlage (EEG) "schrittweise abgebaut" werden.

Nicht-fossile Technologien und Kraftstoffe sollten "zielgenau" gefördert werden, heißt es weiter. Zudem sprechen sich die Fachpolitiker im Kampf gegen Flug-"Dumpingpreise" für eine Erhöhung der Ticketabgabe aus. Der CO2-Ausstoß müsse sich abbilden.

Wer ökologisch handele, dürfe nicht "draufzahlen" - "ob beim Öko-Auto oder beim Fahren mit der Bahn". "Wir wollen, dass Umweltschutz sich auch finanziell für diejenigen lohnt, die sich nach diesem Prinzip verhalten: Wer CO2 spart, fährt besser", heißt es weiter in dem Papier der Unionsbeauftragten für ein klimafreundliches Steuersystem, Andreas Jung (CDU) und Georg Nüßlein (CSU).

Zum Auftakt des Werkstattgesprächs der CDU mahnte der frühere CDU-Chef Wolfgang Schäuble konkrete Schritte in der Klimaschutzpolitik an. "Lieber ein nicht perfekter Schritt in eine konkrete Richtung" anstatt "auf der Suche nach der perfekten Lösung gar nichts zu machen", sagte Schäuble. "Second best ist allemal besser als nothing."

Die "gesellschaftliche Mammutaufgabe" des Klimaschutzes müsse als "Potenzial" und als "Chance" begriffen werden, nicht als Bedrohung, sagte Schäuble. Wichtig sei dabei, die Lösungsfähigkeiten des Marktes zu nutzen, aber auch beschlossene Maßnahmen umzusetzen. Schäuble verwies in dem Zusammenhang auf Widerstände vor Ort etwa gegen Stromfernleitungen für die Windenergie.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte, diskutiert werden sollten die "richtigen Weichenstellungen" und Maßnahmen für ein gemeinsames Klimaschutzkonzept der Unionsparteien. CSU-Generalsekretär Markus Blume forderte eine Klimaschutzpolitik "mit Maß und Mitte". Notwendig sei eine Politik, die das Klima schütze, aber gleichzeitig auch die Konjunktur.

In sechs Arbeitsgruppen berieten Fachpolitiker, Experten und Wissenschaftler anschließend über verschiedene Themen wie eine Bepreisung des Klimagases CO2, Klimaschutzpotenziale im Gebäudesektor und das Zusammenspiel von Klimaschutz und Wirtschaft.

Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer wollte das Werkstattgespräch am späten Nachmittag mit einem Schlusswort beenden. Mitte des Monats will die CDU ihr neues Klimaschutzkonzept vorlegen.