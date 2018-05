Forderung nach zügigem Aufbau der umstrittenen Ankerzentren

Unionsfraktionschefs fordern Wertekundeunterricht für Flüchtlingskinder

Berlin (AFP) - Die Chefs der Unionsfraktionen von Bund und Ländern wollen für Kinder von Flüchtlingen bundesweit sogenannte Rechtsstaatsklassen beziehungsweise einen Wertekundeunterricht an Schulen einführen. "Insbesondere – aber nicht nur für Flüchtlinge und Flüchtlingskinder – ist die Beschäftigung mit dem deutschen Rechtssystem und der Werteordnung des Landes wichtig", heißt es in einem der Nachrichtenagentur AFP vorliegenden Beschlussentwurf, der auf der Konferenz der Unionsfraktionschefs in Frankfurt verabschiedet werden soll.

Schüler © AFP

Ziel dieses Unterrichts solle sein, dass Flüchtlinge sich im deutschen "Werte-/ Rechtsstaatssystem besser zurechtfinden können und ihnen gleichzeitig die Grenzen und Verpflichtungen unseres Rechtsstaats vermittelt werden", heißt es in dem Dokument weiter, über das am Montag zuerst die "Rheinische Post" berichtet hatte. Die Sprach- und Wertevermittlung solle der Regelbeschulung vorgeschaltet sein als "unabdingbare Voraussetzung für gelingende Integration".

Die Integration derer, die in Deutschland bleiben könnten, habe "nicht zuletzt zur Wahrung des gesellschaftlichen Friedens" Priorität, heißt es in dem Entwurf des Beschluss der Fraktionsvorsitzendenkonferenz von CDU und CSU. "Dazu gehört über den notwendigen Willen zum Spracherwerb hinaus auch die bundesweite Einführung von Rechtsstaatsklassen beziehungsweise Wertekundeunterricht, um Flüchtlingen die Werte und Grundregeln unseres Rechtsstaats zu vermitteln."

Die Fraktionsvorsitzenden von CDU und CSU tagen bis Dienstag in Frankfurt am Main. An der Konferenz nimmt am Montag auch die Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel teil. Schwerpunkte der Sitzung sind unter anderem die Themen Integration und Asylpolitik sowie bezahlbares Wohnen.

Die Unionfraktionschefs stellen sich klar hinter die Pläne von Bundesinnenminister Horst Seehofer für die Einrichtung von Ankerzentren zur Unterbringung von Asylbewerbern. Anker steht für Ankunft, Entscheidung, Rückführung. In den Zentren sollen Asylbewerber für die gesamte Dauer ihrer Antragsprüfung untergebracht werden. Wird ein Antrag abgelehnt, sollen die Betroffenen direkt aus den Ankerzentren heraus abgeschoben werden.

Das Vorhaben solle "zügig" umgesetzt werden, heißt es in dem Beschlussentwurf. "Die schnelle Identifizierung der Menschen, die in Deutschland Schutz suchen und eine zeitnahe Entscheidung über ihre Bleibeperspektive ist im Sinne aller." Zu Recht erwarteten die Bürger von einem handlungsfähigen Staat, dass dieser Gesetze und Regeln durchsetze.