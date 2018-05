Fraktionsvorsitzende schließen Konferenz in Frankfurt ab

Unionspolitiker fordern baldigen Wohngipfel

Berlin (AFP) - Die Union fordert einen baldigen Wohngipfel, um ein Gesetzespaket für eine "Wohnraumoffensive" zu vereinbaren. Dafür müssten sich Bund, Länder und Kommunen mit Vertretern der Bau- und Immobilienwirtschaft, der Mieter- und Vermieterverbände und der Gewerkschaften an einen Tisch setzen, heißt es in einem am Dienstag gefassten Beschluss der Fraktionsvorsitzendenkonferenz von CDU und CSU. Für einen ausgeglichenen Wohnungsmarkt seien bis zu 400.000 Wohnungsneubauten jährlich erforderlich.

Baustelle in Hamburg © AFP

Das Ziel müsse lauten, mehr Neubau, mehr Wohneigentum und weniger Regulierung, sagte der Vorsitzende der Konferenz, Thüringens CDU-Chef Mike Mohring, nach Abschluss der Beratungen in Frankfurt am Main. "Es wird nicht genügend Bauland erschlossen, und die Baukosten laufen davon. Im Ergebnis werden zu wenig Wohnungen fertiggestellt." Diesen Trend wolle die Union umkehren.

Der Fraktionsvorsitzendenkonferenz gehören sämtliche CDU/CSU-Fraktionsvorstände aus Bund und Ländern an. Sie treffen sich einmal jährlich, um über gemeinsame, länderübergreifende Initiativen und Anträge zu beraten. In Frankfurt standen in diesem Jahr neben der Wohnungsbaupolitik die Themen Asyl und Integration und die Finanzpolitik im Mittelpunkt.

Die Unionspolitiker sprachen sich dafür aus, den Finanzplatz Deutschland zu stärken. Mit dem EU-Austritt Großbritanniens gebe es die Chance, Deutschland und damit Frankfurt am Main als europäisches Finanzhandelszentrum in der EU auszubauen, sagte der Chef der CDU-Fraktion in Hessen, Michael Boddenberg. Die Unionspolitiker lehnten zudem einen europäischen Wirtschafts- und Finanzminister sowie eine weitere Zentralisierung der europäischen Geld- und Finanzpolitik ab.

In einem weiteren Beschluss sprachen sich die Unionsvertreter dafür aus, Asylverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen und in den von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) geplanten Ankerzentren abzuschließen. Für Flüchtlinge fordern sie Klassen, in denen neben der deutschen Sprache auch Werte und Rechtsstaatskenntnisse vermittelt werden.