"Werden letztlich Einsparung von CO2 erreichen"

Uniper-Chef verteidigt Steinkohlekraftwerk Datteln IV

Düsseldorf (AFP) - Der Stromproduzent Uniper hat die massive Kritik von Klimaschützern an der Inbetriebnahme des Steinkohlekraftwerks Datteln IV zurückgewiesen. Es handele sich um "eines der modernsten Kohlekraftwerke", sagte Uniper-Chef Andreas Schierenbeck dem "Handelsblatt" (Donnerstagsausgabe). Datteln IV sei Teil der Konzernstrategie, "den CO2-Ausstoß zu senken". Uniper wolle den Ausstoß "noch einmal um bis zu 40 Prozent" reduzieren und dafür "alte, ineffiziente Anlagen vom Netz nehmen".

Das Kraftwerk Datteln IV © AFP

Die Details würden zwar noch verhandelt. "Letztlich werden wir aber eine Einsparung von CO2 erreichen, also unseren Beitrag zum Klimaschutz leisten", sagte Schierenbeck.

Die Bundesregierung und die Braunkohleländer Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg hatten sich vergangene Woche auf das Vorgehen beim Ausstieg aus der Braunkohle verständigt. Vereinbart wurde, dass das Steinkohlekraftwerk Datteln IV in Nordrhein-Westfalen als letztes Kohlekraftwerk noch in Betrieb gehen darf. Uniper hatte im Vorfeld angeboten, das ebenfalls zum Konzern gehörende Braunkohlekraftwerk Schkopau in Sachsen-Anhalt früher vom Netz zu nehmen.

Klimaschützer kündigten massive Proteste gegen Datteln IV an. Das Kraftwerk soll zum "Brennpunkt der Klimabewegung" werden, wir Greenpeace ankündigte.