Lob vom katholischen Erzbischof - Kritik vom Zentralrat der Muslime

Unterschiedliches Echo auf Kreuze in bayerischen Behörden

München (AFP) - Die Anordnung zum Aufhängen von Kreuzen in bayerischen Behörden ist bei den Religionsgemeinschaften auf ein geteiltes Echo gestoßen. Während der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick das Vorhaben am Mittwoch begrüßte, sprach der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Bayern, Mohamed Abu El-Qomsan, von einem Verstoß gegen das Neutralitätsgebots des Staates. Scharfe Kritik kam von Grünen und Linken.

Kreuz im Freien © AFP

Das bayerische Landeskabinett hatte am Dienstag beschlossen, dass ab Juni in jeder Behörde ein Kreuz hängen muss. Dies soll nach Ansicht der Landesregierung die "geschichtliche und kulturelle Prägung" Bayerns zum Ausdruck bringen und "sichtbares Bekenntnis zu den Grundwerten der Rechts- und Gesellschaftsordnung" sein.

Das Kreuz als "Zeichen der Einheit, der Versöhnung, des Friedens, der Geschwisterlichkeit, der Solidarität" aufzuhängen, sei "natürlich gut", sagte dazu der Bamberger Erzbischof Schick im Bayerischen Rundfunk. Alle Menschen, die es anschauten, verpflichteten sich, das zu leben und voranzubringen, "was das Kreuz bedeutet".

Kritik kam dagegen vom Zentralrat der Muslime in Bayern. "Ein Kreuz in Dienstgebäuden verstößt gegen das Neutralitätsgebot des Staates", sagte Abu El-Qomsan der Tageszeitung "Die Welt". Wenn der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die kulturelle Prägung Bayerns betonen wolle, "sollte er die bayerische Flagge aufhängen lassen und keine religiösen Symbole".

Die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, sagte dem Blatt, vor dem Hintergrund der "Mammutaufgabe Integration" halte sie es für "wichtig und richtig, die Normen und Werte zu definieren und deren Anerkennung einzufordern, die für das Miteinander in unserem Land indisponibel sind". Dazu gehöre auch "eine gewisse Symbolik, um Identität und Prägung zu demonstrieren".

Grüne und Linke im Bund kritisierten den Beschluss der bayerischen Landesregierung scharf. Der stellvertretende Grünen-Fraktionschef im Bundestag, Konstantin von Notz, forderte in der "Augsburger Allgemeinen" Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer auf, er müsse diesem "spalterischen, rechtspopulistischen und offen verfassungswidrigen Treiben" Einhalt gebieten.

Die Anordnung Söders sei ein "offenkundiger und vorsätzlicher Verstoß gegen die staatliche Neutralitätspflicht, der geeignet ist, den Religionsfrieden in Deutschland massiv zu erschüttern". Auch Bayern sei "kein christlicher Gottesstaat".

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken im Bundestag, Jan Korte, warf Bayerns Ministerpräsident Söder vor, sein "verfassungswidriges Kruzifix-Dekret" sei "nur plumpester Wahlkampf, sondern auch eine Instrumentalisierung von Religion für persönliche Zwecke".