Urteil im Prozess gegen Malaysias Ex-Regierungschef Razak erwartet

Kuala Lumpur (AFP) - Im Geldwäsche-Prozess gegen Malaysias Ex-Regierungschef Najib Razak in Kuala Lumpur wird am Dienstag (04.00 Uhr MESZ) das Urteil erwartet. Najib wird vorgeworfen, mehrere Milliarden Dollar aus dem Staatsfonds 1MDB abgezweigt zu haben. Mit dem Geld soll er unter anderem Luxuswohnungen in New York gekauft haben. Insgesamt laufen wegen des Betrugsskandals drei Prozesse gegen Najib. Er weist die Vorwürfe zurück.

Najib Razak im Jahr 2018 © AFP

Der damalige Regierungschef hatte auf erste Berichte über riesige Geldsummen auf seinen Bankkonten 2015 mit einem zunehmend autoritären Regierungsstil reagiert. 2018 wurde sein Regierungsbündnis Barisan Nasional (BN), das in Malaysia seit der Unabhängigkeit 1957 an der Macht war, abgewählt. Najib wurde inhaftiert und angeklagt. Wichtige Bankgeschäfte für den Fonds 1MDB hatte die US-Investmentbank Goldman Sachs abgewickelt, gegen die Ermittlungen in den USA eingeleitet wurden.