Urteil in Pariser "Charlie-Hebdo"-Prozess erwartet

Paris (AFP) - Im Prozess um die Anschläge rund um die französische Satirezeitung "Charlie Hebdo" vor fast sechs Jahren wird am Mittwoch das Urteil erwartet (16.00 Uhr). Die Anklage hat lebenslange Haftstrafen für zwei mutmaßliche Komplizen der Attentäter gefordert, die im Januar 2015 insgesamt 17 Menschen in Paris töteten. Weiteren Verdächtigen drohen wegen "Mitgliedschaft in einer Terrorgruppe" Haftstrafen von fünf bis 30 Jahren.

Soll lebenslang in Haft: Ali Riza Polat © AFP

Die Angeklagten sollen einem islamistischen Brüderpaar bei dem Anschlag auf "Charlie Hebdo" geholfen haben. Zudem sollen sie einen weiteren Islamisten unterstützt haben, der fünf weitere Menschen tötete, unter anderem in einem jüdischen Supermarkt. Die Verdächtigen bestreiten eine Mitverantwortung für die Taten.