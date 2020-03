Oppositionschef bei Demonstration in Hauptstadt Caracas

Venezolanische Einsatzkräfte setzen Tränengas gegen Guaidó-Anhänger ein

Caracas (AFP) - Venezolanische Sicherheitskräfte sind in der Hauptstadt Caracas gewaltsam gegen eine Demonstration von Anhängern des Oppositionschefs Juan Guaidó vorgegangen. Die Einsatzkräfte feuerten am Dienstag Tränengas auf die tausenden Demonstranten, die sich auf das Parlamentsgebäude zubewegten. Guaidó nahm selber an der Demonstration teil und verhandelte mit Beamten an einer Polizeisperre, als das Tränengas abgefeuerte wurde.

Demonstrant in Caracas tritt Tränengasbehälter zurück © AFP

Die meisten Demonstranten verließen daraufhin das Gebiet. Einige vermummte Demonstranten blieben jedoch und warfen mit Steinen in Richtung der Polizei. In Venezuela beginne mit diese Demonstration eine "Phase des dauerhaften Kampfes", hatte Guaidó zuvor in einer Ansprache verkündet, die er auf einem Lkw stehend mit einem Megafon hielt.

Guaidó ist seit mehr als einem Jahr in einen erbitterten Machtkampf mit dem linksgerichteten Staatschef Nicolás Maduro verstrickt. Guaidó ist Vorsitzender der Nationalversammlung, Anfang vergangenen Jahres hatte er sich selbst zum Übergangspräsidenten des südamerikanischen Landes erklärt. Seither wurde er von mehr als 50 Staaten offiziell anerkannt, darunter von den USA und Deutschland.

Laut einem am Dienstag veröffentlichten UN-Bericht sind seit dem Jahr 2015 fast fünf Millionen Menschen aus dem südamerikanischen Krisenstaat geflüchtet. Trotz massiven Drucks der USA und der verheerenden wirtschaftlichen Lage hält sich Maduro aber an der Macht. Er kann weiterhin auf den Rückhalt der venezolanischen Militärführung und seiner Verbündeten China, Russland und Kuba bauen.

Guaidó wiederum überstand zu Jahresbeginn einen dramatischen Versuch, ihn als Parlamentspräsidenten abzusetzen. Danach unternahm der 36-Jährige eine längere Auslandsreise, bei der er unter anderem US-Präsident Donald Trump in Washington traf, mehrere europäische Staaten besuchte und in der Schweiz am Weltwirtschaftsforum von Davos teilnahm.