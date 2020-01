Selbsternannter Übergangspräsident: "Wir brauchen Ihre Hilfe"

Venezuelas Oppositionsführer Guaidó appelliert an Davos-Teilnehmer

Davos (AFP) - Der venezolanische Oppositionsführer Juan Guaidó hat am Donnerstag einen emotionalen Appell für mehr Unterstützung an die Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums im schweizerischen Davos gerichtet. "Wir brauchen Ihre Hilfe", sagte der selbsternannte Übergangspräsident Venezuelas. Sein Land erlebe eine "beispiellose Tragödie". Allein könnten die Venezolaner den Wandel nicht erreichen, sagte er weiter.

Juan Guaidó beim Weltwirtschaftsforum in Davos © AFP

Der Oppositionsführer hatte sich vor einem Jahr im Machtkampf mit dem linksgerichteten Staatschef Nicolás Maduro selbst zum Übergangspräsidenten ernannt. Mehr als 50 Staaten, darunter Deutschland und die USA, erkennen ihn an. Trotz massiven Drucks der USA und der verheerenden wirtschaftlichen Lage in Venezuela hält sich Maduro aber weiter an der Macht. Er kann nach wie vor auf den Rückhalt der venezolanischen Militärführung und seiner Verbündeten China, Russland und Kuba bauen.

Guaidó reiste in dieser Woche trotz einer Ausreisesperre zuerst nach Kolumbien, dann nach Brüssel und nun nach Davos, um für Unterstützung im Machtkampf gegen Maduro zu werben.