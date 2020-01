Guaidó: "Wir wurden immer und immer wieder betrogen"

Venezuelas Oppositionsführer hält neue Gespräche mit Maduro für unwahrscheinlich

Caracas (AFP) - Venezuelas Oppositionsführer und selbsternannter Präsident Juan Guaidó hält weitere Verhandlungen mit Staatschef Nicolás Maduro für unwahrscheinlich. "Es ist nicht so, dass wir keine Verhandlungen wollen", sagte Guaidó am Samstag in einer Rede vor Anhängern in Caracas. "Wir halten sie nur für äußerst unwahrscheinlich. Wir wurden immer und immer wieder betrogen."

Juan Guaidó vor Anhängern © AFP

Guaidó hatte sich vor einem Jahr im Machtkampf mit dem linksgerichteten Maduro selbst zum Übergangspräsidenten des Landes erklärt. Er wird von mehr als 50 Staaten, darunter auch Deutschland, auch als Staatschef anerkannt. Vor wenigen Tagen hatte Guaidó einen dramatischen Versuch überstanden, ihn als Parlamentspräsidenten abzusetzen. Anschließend rief er zu neuen Protesten gegen Maduro auf.

Vertreter Maduros und Guaidós hatten im vergangenen Jahr unter Vermittlung Norwegens Verhandlungen geführt. Beide Seiten warfen sich aber gegenseitig vor, sich nicht an Abmachungen zu halten. Im August wurden die Gespräche beendet. Am Freitag kündigten Vertraute Guaidós an, dass eine norwegische Delegation auf dem Weg nach Venezuela sei. Sie betonten aber zugleich, dass der Gesprächsprozess vorbei sei.

Guaidós offensichtliche Weigerung zur Wiederaufnahme des Dialogs erfolgte kurz nach Äußerungen von US-Außenminister Mike Pompeo, der sich für Verhandlungen ausgesprochen hatte. Gespräche könnten "durch eine Übergangsregierung, die freie und faire Wahlen organisiert, einen Weg aus der Krise eröffnen", sagte Pompeo. Die USA halten Maduros Präsidentschaft für unrechtmäßig und erkennen Guaidó als Übergangspräsidenten an.