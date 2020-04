Außenminister wirft Washington orientierungslose Politik vor

Venezuelas Regierung weist US-Vorschlag für Interimsregierung zurück

Caracas (AFP) - Die Regierung von Venezuela hat einen Vorschlag aus Washington zurückgewiesen, wonach in dem südamerikanischen Krisenstaat eine Übergangsregierung gebildet und Neuwahlen vorbereitet werden sollen. Venezuela sei ein souveränes Land, das keine "Bevormundung" durch andere Staaten akzeptiere, erklärte Außenminister Jorge Arreaza am Dienstag in Caracas.

Oppositionsführer Juan Guaidó © AFP

Der Chefdiplomat warf der US-Regierung vor, in ihrer Politik gegenüber Venezuela orientierungslos zu agieren. Diese Politik schwanke zwischen "Erpressung und Drohung" und der jetzigen abwegigen Idee einer "verfassungswidrigen Übergangsregierung".

US-Außenminister Mike Pompeo hatte vorgeschlagen, der linksnationalistische Staatschef Nicolás Maduro und dessen Rivale Juan Guaidó sollten Platz für eine Übergangsregierung machen, die Neuwahlen in sechs bis zwölf Monaten organisiere. Guaidó und Maduro sollten das Übergangsgremium als einzige Regierungsgewalt während dieser Zeit anerkennen.

Pompeo betonte zugleich, der von den USA seit vergangenem Jahr als Interimspräsident anerkannte Guaidó könne bei den Neuwahlen antreten. "Er ist der beliebteste Politiker in Venezuela. Ich denke, wenn heute Wahlen stattfänden, würde er unglaublich gut abschneiden", sagte der US-Außenminister. Im erbitterten Machtkampf in Venezuela stehen die USA schon seit Langem hinter Guaidó und fordern einen Abgang Maduros - nun richtet Washington seine Strategie aber neu aus.

Parlamentspräsident Guaidó hatte sich im Januar 2019 selbst zum Übergangspräsidenten erklärt. Er wird von rund 60 Staaten offiziell anerkannt, darunter den USA und Deutschland. Trotz massiven Drucks aus Washington und der verheerenden wirtschaftlichen Lage in Venezuela hält sich Maduro aber weiter an der Macht. Er hat unter anderem das Militär hinter sich, aber auch Unterstützung aus Russland und China.

Erst vergangene Woche wurde in den USA Anklage gegen Maduro wegen "Drogen-Terrorismus" erhoben und ein Kopfgeld von 15 Millionen Dollar auf ihn ausgesetzt. Maduro bezeichnete daraufhin US-Präsident Donald Trump als "Widerling", der in den internationalen Beziehungen Erpressungsmethoden anwende.