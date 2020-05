DGB und Lohnsteuerhilfevereine verweisen auf Zusatzkosten etwa für Energie

Verbände fordern Steuerbonus von 1200 Euro für Arbeit im Home Office

Berlin (AFP) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und der Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine (BVL) fordern laut einem Zeitungsbericht einen Steuerbonus von 1200 Euro für die Arbeit im Home Office während der Corona-Krise. Wer zu Hause Büroarbeit für seinen Arbeitgeber leiste, solle im Jahr einen Steuerfreibetrag von 50 Euro im Monat geltend machen können, verlangen die Verbände laut "Bild"-Zeitung (Freitagsausgabe) in einem gemeinsamen Brief an Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD).

GroKo stellt Subventionsrekord auf © AFP

Die Betroffenen hätten zusätzliche Kosten beispielsweise für Energie oder Telekommunikation zu schultern, die sie nicht ohne Weiteres ersetzt bekämen, argumentieren DGB und BVL demnach in dem Schreiben. Arbeitgeber sollten ihren Mitarbeitern zudem einen von der Einkommensteuer befreiten "Auslagenersatz" in Höhe von 50 Euro pro Monat gewähren können, forderten DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell und BVL-Chef Hans Daumoser der Zeitung zufolge.

dja