Regierung von Netanjahu und Gantz wird nun erst Donnerstag formell starten

Vereidigung der israelischen Regierung wegen Pompeo-Besuchs verschoben

Jerusalem (AFP) - Wegen des anstehenden Besuchs von US-Außenminister Mike Pompeo wird die Vereidigung der neuen israelischen Regierung um einen Tag verschoben. Die Vereidigung des Kabinetts von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seinem neuen Regierungspartner Benny Gantz werde erst am Donnerstag stattfinden, teilte ein Parlamentssprecher am Montag mit. Ein Sprecher von Netanjahus Likud-Partei fügte hinzu, Grund für die Verschiebung sei der Besuch Pompeos.

Netanjahu (l.) und sein Herausforderer Gantz © AFP

Pompeo wird am Mittwoch in Israel erwartet, er will Netanjahu und Gantz treffen. Der Besuch des US-Außenministers gilt als symbolische Unterstützung für die neue Einheitsregierung der bisher rivalisierenden Politiker. Die USA und Israel sind traditionell enge Verbündete - ein Bündnis, das unter Präsident Donald Trump noch gestärkt wurde.

Mit der Vereidigung der neuen Regierung soll die längste politische Krise in der Geschichte des modernen Israel zu Ende gehen. Das Land hatte mehr als ein Jahr lang keine voll funktionsfähige Regierung. Drei Parlamentswahlen, die letzte am 2. März dieses Jahres, brachten weder für Netanjahus rechtsgerichtete Likud-Partei noch für Gantz' Liste Blau-Weiß eine klare Mehrheit.

Vor zwei Wochen einigten sich Netanjahu, der derzeit nur geschäftsführend im Amt ist, und Gantz dann auf eine Einheitsregierung. Ursprünglich hatte Gantz eine Beteiligung an einer Regierung mit dem wegen Korruption angeklagten Netanjahu strikt abgelehnt. Angesichts der Coronavirus-Pandemie vollzog er jedoch eine Kehrtwende.