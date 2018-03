Besorgnis der Befangenheit wegen Haltung als saarländischer Ministerpräsident

Verfassungsrichter Müller darf nicht an Verfahren zu Sterbehilfe mitwirken

Karlsruhe (AFP) - Der Verfassungsrichter und frühere saarländische Ministerpräsident Peter Müller darf sich wegen der Besorgnis der Befangenheit nicht an einem Verfahren des Bundesverfassungsgerichts zur Sterbehilfe beteiligen. Der zweite Senat habe beschlossen, dass über eine Verfassungsbeschwerde gegen das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung ohne Müller zu entscheiden sei, erklärte das Gericht am Dienstag. Hintergrund ist demnach Müllers klare Position in der Frage als saarländischer Regierungschef.

Verfassungsrichter Peter Müller (l.) © AFP

Müller hatte sich als Ministerpräsident gegen aktive Sterbehilfe ausgesprochen und auch einen Gesetzentwurf in den Bundesrat eingebracht. In einer Gesamtbetrachtung habe sich Müller vor seiner Wahl zum Verfassungsrichter als Regierungschef "in einer klaren inhaltlichen, das nunmehr anhängige Verfahren unmittelbar betreffenden Art und Weise positioniert", erklärte das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe.

Das Verfassungsgericht wies ausdrücklich darauf hin, Maßstab für eine Besorgnis der Befangenheit sei nicht, "ob ein Richter tatsächlich parteilich oder befangen ist". Es gehe darum, ob Verfahrensbeteiligte Anlass haben könnten, "an der Unvoreingenommenheit des Richters zu zweifeln". Als Vertreter Müllers in dem Verfahren wird durch ein Los ein Richter des ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts bestimmt.