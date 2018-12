85-jährige Liberale ist entschiedene Gegnerin der Politik von US-Präsident Trump

Verfassungsrichterin Bader Ginsburg aus New Yorker Krankenhaus entlassen

Washington (AFP) - Die hoch angesehene US-Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg ist nach einer Krebsbehandlung aus dem Krankenhaus entlassen worden. Die 85-Jährige werde sich nun zuhause weiter von dem Eingriff in einer New Yorker Klinik erholen, teilte das Verfassungsgericht am Mittwoch in Washington mit. Der entschiedenen Gegnerin der Politik von US-Präsident Donald Trump waren zwei Tumore aus dem linken Lungenflügel entfernt worden.

Bader Ginsburg gehört zur liberalen Minderheit am Gericht © AFP

Die Juristin und Feministin, die 1993 als zweite Frau überhaupt an das Oberste Gericht der USA berufen worden war, gehört der liberalen Minderheit am Supreme Court an. Das Oberste Gericht entscheidet über wichtige Fragen wie das Recht auf Abtreibung oder auf Waffenbesitz. Trump hat in seiner Amtszeit bereits zwei erzkonservative Richter in das Gremium berufen.