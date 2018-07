Deutsche Krankenhausgesellschaft ist der Grenzwert zu hoch

Verhandlungen über Untergrenzen für Pflegepersonal in Kliniken vor dem Scheitern

Berlin (AFP) - Den Verhandlungen über Untergrenzen beim Pflegepersonal in Krankenhäusern droht das Scheitern. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) wies den bisher mit dem Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) erzielten Verhandlungsstand in einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung als "nicht akzeptabel" zurück. Die Krankenhäuser stemmen sich gegen die Methode, mit der die Untergrenze festgelegt werden soll.

DKG und GKV wurden im vergangenen Jahr vom Bundesgesundheitsministerium damit beauftragt, Pflegepersonaluntergrenzen für Krankenhäuser für die Zeit ab Jahresbeginn 2019 festzulegen. Der nun auf dem Tisch liegende Vorschlag sieht vor, dass sich die Grenze für die Personalbesetzung nach dem untersten Viertel der ausgewerteten Kliniken richtet. Die 25 Prozent der Krankenhäuser mit der schlechtesten Besetzung müssten somit ihr Personal aufstocken.

Diese 25-Prozent-Grenzlinie sei "willkürlich und zu hoch" angesetzt, begründete die Krankenhausgesellschaft ihren Widerstand. Die DKG hatte in den Verhandlungen mit den Krankenkassen eine Grenze von zehn Prozent vorgeschlagen.

Der GKV-Spitzenverband "bedauerte" die Entscheidung des DKG-Vorstandes, "den Abschluss einer Vereinbarung zu Pflegepersonaluntergrenzen zu blockieren". Die von der Krankenhausgesellschaft vorgeschlagene Zehn-Prozent-Grenze lehnte der Kassenverband als nicht ausreichend ab.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi begrüßte das Scheitern der Verhandlungen zu "den vollkommen unzureichenden" Pflegepersonaluntergrenzen. Es sei "ohnehin eine seltsame Idee" gewesen, "den Bock zum Gärtner zu machen und die Selbstverwalter Untergrenzen erarbeiten zu lassen", erklärte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler. "Jetzt muss Bundesgesundheitsminister Jens Spahn übernehmen."

Auch die Deutsche Stiftung Patientenschutz sieht nun den CDU-Politiker gefordert. "Damit am 1. Januar 2019 überhaupt etwas passiert, muss Gesundheitsminister Spahn jetzt eine Regelung für Personaluntergrenzen anweisen", forderte Stiftungsvorstand Eugen Brysch.