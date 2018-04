Verkehrsminister von Bund und Ländern treffen sich zu Frühjahrskonferenz

Nürnberg (AFP) - Die Verkehrsminister von Bund und Ländern beginnen am Donnerstag (12.30 Uhr) im bayerischen Nürnberg ihre Frühjahrskonferenz. Auf dem Programm des zweitägigen Treffens stehen unter anderem die Themen Luftreinhaltung, Digitalisierung und Elektromobilität. Den Vorsitz der Konferenz hat derzeit Hamburg inne. Das Land lädt gemeinsam mit Bayern ein.

Die Verkehrsminister tagen auch zum Thema Abgase © AFP

In der Debatte um Maßnahmen in Städten mit schlechter Luft will Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) Fahrverbote möglichst verhindern. Die vom Umweltbundesamt vorgeschlagenen verschiedenen blauen Plaketten stoßen auch in den Ländern auf Ablehnung. Im Vorfeld der Konferenz sagte Hamburgs Verkehrssenator Frank Horch (parteilos), Fahrverbote seien "keine angemessene verkehrspolitische Antwort".