Verteidigungsministerin von der Leyen beginnt mehrtägige Reise

Berlin (AFP) - Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) beginnt heute eine mehrtägige Reise nach Asien, Australien und Bahrain. Erste Station ist die Mongolei. Auf dem Programm stehen unter anderem in Ulan Bator Gespräche mit Vizeregierungschef Ulsisaischan Enchtuwschin (12.10 Uhr Ortszeit, 06.10 Uhr MESZ) und Parlamentariern sowie Treffen deutschen Soldaten. In der Mongolei ist die Bundeswehr mit einer Ausbildungsmission vertreten.

Bundesverteidigungsministerin von der Leyen (CDU) in Wien © AFP

Nach ihrer Weiterreise nach China und einem Besichtigungsprogramm am Sonntag trifft von der Leyen am Montag in Peking unter anderen den stellvertretenden Vorsitzenden der Zentralen Militärkommission, Xu Qiliang. In der australischen Hauptstadt Canberra sind am Mittwoch Gespräche mit Außenministerin Marise Payne und Verteidigungsminister Christopher Pyne geplant. In Sydney besucht von der Leyen am Donnerstag die Invictus Games, eine Sport-Meisterschaft für verwundete Soldaten. In Bahrain nimmt die Ministerin zum Abschluss der Reise am Samstag kommender Woche an der Konferenz Manama-Dialog teil.