Vertrauensabstimmung über Griechenlands Regierungschef Tsipras im Parlament

Athen (AFP) - Das griechische Parlament stimmt am Samstag (13.00 Uhr) über einen Misstrauensantrag der konservativen Opposition gegen Ministerpräsident Alexis Tsipras ab. Die Opposition wendet sich gegen eine Einigung der Regierung im jahrzehntelangen Namensstreit mit dem Nachbarland Mazedonien. Am Dienstag hatten sich Tsipras und der mazedonische Regierungschef Zoran Zaev nach mehr als 25 Jahren auf einen Kompromiss im Namensstreit geeinigt.

Demonstration gegen die Einigung im Namensstreit © AFP

Demnach soll Mazedonien künftig Republik Nord-Mazedonien heißen. Gleichzeitig verzichtet die Regierung in Skopje auf jegliche Ansprüche auf die griechische Provinz Mazedonien. Die griechische Opposition lehnt die Einigung ab. Auch in Teilen der Bevölkerung stößt sie auf Kritik, für Samstagabend ist eine Demonstration in Athen angekündigt.