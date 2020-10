In Griechenland zu 13 Jahren Haft verurteilter Christos Pappas nicht auffindbar

Verurteilter Vize-Parteichef der "Goldenen Morgenröte" entzieht sich Festnahme

Athen (AFP) - Nach dem Urteil in Griechenland gegen die Führungsspitze der griechischen Neonazi-Partei "Goldene Morgenröte" hat sich ihr Vizechef seiner Festnahme entzogen. Christos Pappas werde sich den Behörden nicht stellen, teilte sein Anwalt am Freitag mit. Beamte durchsuchten daraufhin mehrere Wohnungen, konnten ihn jedoch nicht ausfindig machen, wie der Fernsehsender TV ERT berichtete. Der 58-Jährige muss wegen Führung einer kriminellen Organisation für 13 Jahre in Gefängnis.

Der Verurteilte Christos Pappas © AFP

Der Chef der "Goldene Morgenröte", Nikos Michaloliakos, und etliche weitere Verurteilte hatten sich bereits am Donnerstag der Polizei gestellt, um ihre Haftstrafen anzutreten.

Rund 50 Parteimitglieder wurden vergangene Woche nach einem fünfeinhalbjährigen Mammutprozess zu teilweise hohen Gefängnisstrafen verurteilt. Sechs ehemalige Führungsmitglieder und Abgeordnete der Partei erhielten Haftstrafen zwischen zehn und 13 Jahren.

Der Prozess galt als einer der wichtigsten in der politischen Geschichte Griechenlands. Die Verurteilung der Parteispitze wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung wird als wegweisend gesehen.