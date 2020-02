Veröffentlichung verzögert sich wegen "Unstimmigkeiten" zwischen Datensätzen

Verwirrung um Ergebnisse von Vorwahl in Iowa

Des Moines (AFP) - Verwirrung nach der Präsidentschaftsvorwahl der US-Demokraten im Bundesstaat Iowa: Nach der ersten Abstimmung im Wahljahr 2020 hat sich die Veröffentlichung der Ergebnisse stundenlang verzögert. Die Demokratische Partei begründete dies am Montagabend (Ortszeit) mit "Unstimmigkeiten" zwischen drei verschiedenen Datensätzen zu den Resultaten.

Verwirrung um Ergebnisse von Vorwahl in Iowa © AFP

Die App zum Weiterleiten der Ergebnisse sei nicht abgestürzt, betonte die Partei. Auch handle es sich nicht um einen Hackerangriff. Es solle nun lediglich sichergestellt werden, dass die Ergebnisse vor einer Veröffentlichung korrekt seien. "Die Integrität der Ergebnisse ist von größter Bedeutung", erklärten die Demokraten.

Die Verzögerung sorgte bei Fernsehkommentatoren für scharfe Kritik und bei den Republikanern von US-Präsident Donald Trump für hämische Reaktionen. Die Panne könnte auch Zweifel an der Gültigkeit der Ergebnisse wecken.

Die demokratischen Bewerber reagierten derweil, indem sie schon vor Veröffentlichung der Ergebnisse vor ihre Anhänger traten und versicherten, sie hätten erfolgreich abgeschnitten. So äußerten sich der linksgerichtete Senator Bernie Sanders, der in Umfragen für Iowa in Führung gelegen hatte, Ex-Vizepräsident Joe Biden, der frühere Bürgermeister Pete Buttigieg sowie die Senatorinnen Elizabeth Warren und Amy Klobuchar.

Derweil gewann Trump die Vorwahl seiner Partei in Iowa, wie seine Republikaner mitteilten. Das hatte als reine Formsache gegolten: Der Amtsinhaber hatte keine aussichtsreichen Herausforderer.