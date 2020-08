Michel will "Botschaft der Solidarität" an Bevölkerung senden

Video-Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs zu Belarus am Mittwoch

Brüssel (AFP) - Angesichts der Konfrontation nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Belarus befassen sich die EU-Staats- und Regierungschefs am Mittwoch in einer Sonderkonferenz mit der Lage. Das kündigte EU-Ratspräsident Charles Michel am Montag an. Die Menschen in Belarus hätten das Recht, "über ihre Zukunft zu entscheiden und ihren Anführer frei zu wählen", schrieb Michel im Onlinedienst Twitter. "Gewalt gegen Demonstranten ist nicht hinnehmbar."

Demonstration in Minsk am Sonntag © AFP

Die Präsidentschaftswahl vor gut einer Woche hatte der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko nach offiziellen Angaben mit 80 Prozent der Stimmen gewonnen, an dem Ergebnis gibt es international jedoch erhebliche Zweifel. Die Opposition und westliche Staaten werfen der belarussischen Regierung Wahlbetrug vor und kritisieren die Gewalt gegen friedliche Demonstranten nach der Wahl.

EU-Ratspräsident Michel sehe die Entwicklung mit "wachsender Sorge", hieß es aus EU-Kreisen. Die Wahl vom 9. August sei "weder frei noch fair" gewesen und die EU erkenne ihr offizielles Ergebnis nicht an. Die jüngsten Entwicklungen mit Massendemonstrationen und Gewalt gegen Demonstranten rechtfertigten, dass die Staats- und Regierungschefs sich nun mit dem Thema befassten.

Die EU wolle mit dem Video-Gipfel "eine wichtige Botschaft der Solidarität" an die Bevölkerung von Belarus senden, hieß es weiter aus EU-Kreisen. Einen Ausweg aus der Krise könne es nur durch ein Ende der Gewalt, durch Deeskalation und Dialog ohne Einmischung von außen geben. Die Berichte über Misshandlungen von festgenommenen Demonstranten seien "schockierend". Eine "eingehende und transparente Untersuchung" der Vorwürfe gehöre ganz oben auf die Tagesordnung.

Am Freitag hatten die EU-Außenminister Sanktionen gegen Verantwortliche für Wahlmanipulation und Gewalt gegen Demonstranten in Belarus auf den Weg gebracht. Sie sollen mit einem Einreiseverbot in die EU belegt werden, Vermögen werden eingefroren. Der EU-Rat arbeitetet derzeit eine Liste der Betroffenen aus. Auf Wirtschaftssanktionen verzichtete die EU bisher, weil diese auch die belarussische Bevölkerung treffen würden.