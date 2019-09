Skandal um Party-Aufnahmen von Kanadas Premier weitet sich kurz vor der Wahl aus

"Völlig inakzeptabel": Trudeau entschuldigt sich erneut für dunkles Make-Up

Montréal (AFP) - Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat sich nach der Veröffentlichung mehrerer Aufnahmen, die ihn mit dunkel geschminktem Gesicht zeigen, erneut entschuldigt. "Ich gebe zu, dass es absolut inakzeptabel ist, das zu tun", sagte Trudeau am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in der Stadt Winnipeg. Zu viele Menschen lebten mit Diskriminierung unter anderem "wegen der Farbe ihrer Haut und ich habe das aus der Sicht meiner Privilegien nicht gesehen", sagte der 47-Jährige.

Justin Trudeau bei einer Party im Jahr 2001 © AFP

Zuvor hatte sich der Skandal noch ausgeweitet: Nachdem das "Time"-Magazin am Mittwoch ein Bild veröffentlicht hatte, das Trudeau vor 18 Jahren mit Turban und langem Gewand sowie braun geschminkter Haut zeigt, tauchte am Donnerstag auch noch ein Video auf. Darin ist Trudeau ebenfalls mit dunklem Make-up zu sehen. Trudeaus Partei bestätigte die Echtheit des Videos und erklärte, es zeige den Premierminister "Anfang der 90er Jahre".

Zu dem Foto hatte sich Trudeau bereits am Mittwoch geäußert. Er habe mit seinem Auftritt in orientalischer Verkleidung "einen Fehler gemacht", der ihm "zutiefst leid" tue, sagte er. Aus heutiger Sicht sehe er ein, dass seine Verkleidung "rassistisch" gewesen sei.

Die Veröffentlichung fällt mitten in den Wahlkampf in Kanada, wo am 21. Oktober ein neues Parlament gewählt wird. Das sogenannte Blackfacing, bei dem dunkel geschminkte Weiße zum Beispiel auf der Bühne oder der Leinwand die Rollen von Schwarzen übernehmen, ist in Nordamerika hoch umstritten.