Wahlgang von Georgien und international nicht anerkannt

Vom Kreml unterstützter Präsident Abchasiens nimmt für sich Wahlsieg in Anspruch

Tiflis (AFP) - Bei der Präsidentenwahl in der von Georgien abtrünnigen Region Abchasien hat sich der vom Kreml unterstützte Amtsinhaber Raul Chadschimba zum Sieger erklärt. "Wir haben dank eurer Unterstützung gewonnen!", rief Chadschimba laut Berichten russischer Nachrichtenagenturen am Sonntagabend in der Gebietshauptstadt Sochumi rund 2000 Anhängern zu. Chadschimbas Wahlkampfzentrale erklärte, der amtierende Präsident habe in der Stichwahl 49,4 Prozent der Stimmen erhalten, sein Herausforderer Alchas Kwizinia 47,5 Prozent.

Putin mit Abchasiens Präsident Chadschimba im August 2018 © AFP

Der Wahlgang in der von Georgien abtrünnigen Region wird von der Regierung in Tiflis nicht anerkannt. Auch international wird Abchasien fast ausschließlich von Russland anerkannt.

Chadschimba hat in seiner zurückliegenden, fünfjährigen Amtszeit die Verbindungen zwischen Abchasien und Russland verstärkt. Auch sein Kontrahent Kwizinia unterstützt diese politische Linie, erhielt aber dennoch nicht die Unterstützung durch die Regierung in Moskau. Er kündigte an, das Wahlergebnis anzufechten.

Die georgische Regierung erklärte, für den Wahlgang in Abchasien gebe es keine "rechtliche, politische und moralische Legitimität". Abchasien sei von Russland 2008 "illegal besetzt und faktisch annektiert" worden. Die Rechtmäßigkeit des Wahlgangs wurde auch von der Europäischen Union und der Nato angezweifelt.

Zu dem Wahlgang waren rund 130.000 Bürger Abchasiens aufgerufen. Das Gebiet erklärte sich nach dem Untergang der Sowjetunion für unabhängig. 2008 versuchte die georgische Regierung, die abtrünnigen Gebiete Abchasien und Südossetien wieder in sein Territorium einzugliedern. Russische Truppen überrannten daraufhin die georgische Armee in fünf Tagen. In dem kurzen Krieg wurden auf beiden Seiten mehrere hundert Menschen getötet.