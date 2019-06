USA stellen in Bahrain wirtschaftlichen Teil ihres Friedensplans vor

Von Palästinensern boykottierte Nahost-Konferenz wirbt für Investitionen

Manama (AFP) - Ohne palästinensische Beteiligung hat am Dienstag in Bahrain eine zweitägige Konferenz für einen Frieden zwischen Israelis und Palästinensern begonnen. Bei dem Treffen unter Federführung der USA ging es um den wirtschaftlichen Teil des in Washington erarbeiteten Nahost-Friedensplans. Vorgesehen sind internationale Investitionen in Höhe von 50 Milliarden Dollar (44 Milliarden Euro). Im Westjordanland protestierten tausende Menschen gegen den Plan, im Gazastreifen wurden Bilder von US-Präsident Donald Trump verbrannt.

Jared Kushner war an Friedensplan beteiligt © AFP

Der Friedensplan wurde von Trumps Schwiegersohn und Nahost-Beauftragtem Jared Kushner ausgearbeitet. Vorgesehen sind internationale Investitionen in Höhe von 50 Milliarden Dollar (44 Milliarden Euro).

Von den politischen Aspekten des US-Plans sind bisher nur wenige Details bekannt geworden. In ihm soll jedoch nicht von "zwei Staaten" die Rede sein. Die Palästinenser boykottieren die zweitägige Konferenz. Sie werfen den USA vor, den Konflikt von einer politischen in eine wirtschaftliche Angelegenheit umzudeuten.

Auch die meisten europäischen Länder blieben der Konferenz fern, an der vor allem die Golfstaaten teilnahmen. Ebenfalls mit am Tisch saßen die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, Weltbankchef David Malpass und der frühere Sonderbeauftragte des Nahost-Quartetts, der britische Ex-Premierminister Tony Blair.

Kushners Plan mit dem Titel "Vom Frieden zum Wohlstand" lockt mit umfangreichen Investitionen zur Ankurbelung der palästinensischen Wirtschaft und zur Verbesserung der Lebensbedingungen in den Palästinensergebieten. So sollen Investitionen in die Energieerzeugung und Wasserversorgung erfolgen. Die Grundversorgung im Gazastreifen ist höchst marode. Der Plan sieht zudem die Schaffung von zehntausenden Arbeitsplätzen vor.

Die Palästinenser haben jedoch bereits im Vorfeld des "Workshops" in Bahrain verärgert abgewunken. "Wir können es nicht hinnehmen, dass die Amerikaner diese Angelegenheit, die eine politische ist, in eine wirtschaftliche umwandeln", erklärte Palästinenserpräsident Mahmud Abbas.

Unterstützung erhielt er von Saudi-Arabien. Die Bemühungen um die Förderung der Wirtschaft in der Region seien zu befürworten, erklärte Riad. Nötig sei aber zugleich ein "umfassender und gerechter Frieden". Das Königreich bekräftigte in diesem Zusammenhang seine Forderung nach einem unabhängigen Palästinenserstaat.

An verschiedenen Orten im Westjordanland protestierten unterdessen tausende Palästinenser gegen den US-Plan und die Konferenz in Bahrain. Im Gazastreifen blieben die meisten Geschäfte und Restaurants nach einem Aufruf der dort herrschenden Hamas zu einem Generalstreik geschlossen. Im Norden des Küstengebiets verbrannten Demonstranten Bilder von Trump.

Trumps Nationaler Sicherheitsberater nannte den Boykott der Palästinenser einen "Fehler". Ein Abkommen zwischen Israelis und Palästinensern würde "blendende Aussichten" für die gesamte Region ermöglichen, sagte John Bolton bei einem Besuch in Jerusalem. Den Iran warnte er, sollte er versuchen, die Konferenz in Bahrain zu torpedieren, würde das Land einen "großen Fehler" begehen.

Auch Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte zuvor die Palästinenserführung für ihre ablehnende Haltung kritisiert. "Ich verstehe nicht, wie die Palästinenser einen Plan zurückweisen können ohne zu wissen, was drin steht", sagte Netanjahu.

Mit greifbaren Ergebnissen in Bahrain wurde nicht gerechnet. Der Chef des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA), Matthias Schmale, sagte im Bayerischen Rundfunk gar, er halte es für "naiv", dass die USA mit ihrem Plan zuerst wirtschaftliche Probleme lösen und erst später eine politische Lösung des Nahost-Konflikts verhandeln wollten.

Parallel zu den Beratungen in Bahrain fand am Dienstag in New York eine Geberkonferenz für das UNRWA statt. UN-Generalsekretär Antonio Guterres rief die internationale Gemeinschaft auf, das UN-Hilfswerk weiter zu unterstützen. "Wir wissen, was auf dem Spiel steht: Schulbildung für eine halbe Million Kinder, acht Millionen ärztliche Untersuchungen pro Jahr, Nothilfe für 1,5 Millionen Menschen", sagte Guterres.

Das UNRWA war in finanzielle Schwierigkeiten geraten, nachdem die USA als bislang größter Geldgeber ihre Zahlungen an das Hilfswerk im vergangenen Jahr eingestellt hatten.