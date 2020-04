Allianz fordert Ende von "eskalierenden" Schritten

Von Riad geführte Militärkoalition weist Autonomie-Erklärung im Südjemen zurück

Riad (AFP) - Im Jemen-Konflikt hat die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition die Autonomie-Erklärung von Separatisten in der strategisch wichtigen Hafenstadt Aden zurückgewiesen. Die vor der Erklärung herrschenden Verhältnisse in Aden müssten wieder hergestellt werden, forderte die Koalition in einem am Montag von der staatlichen saudiarabischen Nachrichtenagentur SPA verbreiteten Statement. Die Allianz forderte ein Ende aller den Konflikt "eskalierenden" Schritte und die Beachtung eines Abkommens vom November.

Separatisten in Aden © AFP

Damals war eine Machtteilung zwischen den Separatisten und der Regierung von Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi vereinbart worden. Vertreter der Unabhängigkeitsbewegung sollten ins das Kabinett einziehen. Im Gegenzug sollten die Separatisten die Kontrolle in Aden abgeben, wohin die Regierung nach ihrer Vertreibung aus der Hauptstadt Sanaa 2015 ins Exil gegangen war. Die Umsetzung dieses Abkommens war in den vergangenen Monaten jedoch ins Stocken geraten.

Die Separatisten hatten daraufhin am Sonntag in Aden eine eigene Regierung für den Süden des Landes ausgerufen. Sie errichteten nach eigenen Angaben Kontrollposten in "allen Einrichtungen der Regierung" sowie in der Zentralbank und im Hafen.

Die Hadi-Regierung nannte den Schritt "katastrophal und gefährlich". Die Separatisten kämpfen seit Jahrzehnten für einen unabhängigen Staat Südjemen. Solch ein Staat hatte bereits vor der jemenitischen Vereinigung im Jahr 1990 bestanden.

Die Lage der Hadi-Regierung wird durch die Autonomie-Erklärung des Südens erheblich weiter erschwert. Im Norden des Landes steht sie seit fünf Jahren im Krieg mit schiitischen Huthi-Rebellen, die vom Iran unterstützt werden. Staatschef Hadi hat im Krieg gegen die Huthi-Rebellen, in dem bereits zehntausende Menschen getötet wurden, den Beistand der Militärkoalition unter Führung Riads.

dja