Künftige EU-Kommissionschefin hofft auf konstruktive Zusammenarbeit

Von der Leyen: "Schwierige Probleme" mit Boris Johnson zu lösen

Paris (AFP) - Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hofft auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit Boris Johnson. "Wir müssen viele verschiedene und schwierige Probleme zusammen angehen", betonte die CDU-Politikerin am Dienstag in Paris mit Blick auf den Brexit-Kurs des neuen Tory-Vorsitzenden und künftigen britischen Premierministers. "Wir stehen vor anspruchsvollen Zeiten", fügte sie bei einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris hinzu. Deshalb hoffe sie "auf eine gute Arbeitsbeziehung" mit Johnson.

"Anspruchsvolle Zeiten": Von der Leyen und Macron © AFP

Macron beglückwünschte Johnson zu seiner Wahl. Der Präsident betonte, er werde den Tory-Politiker anrufen, sobald er im Amt sei. Macron würdigte auch die scheidende Premierministerin Theresa May. Sie habe viel "Mut und Würde" bei ihrer Arbeit für den EU-Austritt Großbritanniens bewiesen.

Die konservative britische Tory-Partei hatte den Brexit-Hardliner Johnson zuvor zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Als neuer Parteichef übernimmt er am Mittwoch auch den Posten des Regierungschefs von May.