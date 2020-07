Spitzentreffen mit Merkel am 8. Juli in Brüssel

Von der Leyen dringt auf schnelle Einigung auf Corona-Hilfsfonds

Brüssel (AFP) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Mitgliedstaaten zu einer schnellen Einigung auf den milliardenschweren Hilfsplan gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise aufgefordert. Es sei "von entscheidender Bedeutung", dass das Vorhaben rasch verabschiedet werde, erklärte von der Leyen am Donnerstag. Sie kündigte dazu ein Spitzentreffen am 8. Juli in Brüssel an. An ihm sollen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), EU-Ratspräsident Charles Michel und Parlamentspräsident David Sassoli teilnehmen.

Von der Leyen © AFP

Die EU-Kommission will mit einem 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbauplan die tiefe Rezession wegen der Corona-Krise bekämpfen. Die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten wollen über das Vorhaben bei einem Sondergipfel am 17. und 18. Juli beraten. Unter den 27 Mitgliedstaaten sind Volumen, Finanzierung und die Art der Hilfen aber noch umstritten.

Deutschland hatte am 1. Juli für ein halbes Jahr die Präsidentschaft im EU-Rat der Mitgliedstaaten übernommen und hat damit eine Vermittlerrolle inne. Merkel wird am 8. Juli als Vertreterin der Ratspräsidentschaft auch im Europaparlament sprechen, das gleichfalls dem Hilfsplan und dem damit eng verbundenen nächsten Sieben-Jahres-Haushalt der EU zustimmen muss.

"Um diese Arbeit zu einem raschen und erfolgreichen Abschluss zu bringen, wird eine starke politische Führung erforderlich sein", erklärte von der Leyen, deren Kommission sich am Donnerstagnachmittag per Video-Konferenz mit Merkel und mehreren Ministern mit Blick auf die Ratspräsidentschaft abstimmt. Die EU müsse ihren Bürgern zeigen, dass die Union bereit ist, zum Wohle aller zu handeln."

"Der politische Preis, wenn es keine Einigung gibt, ist höher als jegliche Kosten des Aufbaupakets", warnte EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn am Donnerstag im Europäischen Ausschuss der Regionen. "Es gibt keine Zeit zu verlieren, damit wir zum 1. Januar 2021 einsatzfähig sind."