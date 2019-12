Europa soll durch Milliardeninvestitionen bis 2050 klimaneutral werden

Von der Leyen kündigt Klimapaket als "neue Wachstumsstrategie" der EU an

Brüssel (AFP) - Die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht ihr Klimapaket als Wachstumsmotor für Europa. "Der Europäische Grüne Deal ist unsere neue Wachstumsstrategie" , sagte von der Leyen am Mittwoch in Brüssel. Demnach sollen zusätzliche jährliche Investitionen in Milliardenhöhe dazu führen, dass die EU bis 2050 klimaneutral wird und sich zugleich zum weltweiten Spitzenreiter bei grüner Technologie und Industrie aufschwingt. Dies sei Europas "Mann-auf-dem-Mond-Moment".

Die neue EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen © AFP

Eine wichtige Rolle dabei soll ein "Just Transition"-Fonds für einen sozial gerechten Strukturwandel spielen. "Wir haben das Ziel, 100 Milliarden Euro an Investitionen für die am stärksten gefährdeten Sektoren und Regionen zu mobilisieren", sagte von der Leyen. Mit dem Geld sollen tiefgreifende Transformationsprozesse überall und in allen Wirtschaftsbereichen angestoßen werden.

Von der Leyen hatte vor ihrer Wahl zur Kommissionschefin angekündigt, innerhalb ihrer ersten hundert Tage im Amt ein Klimaschutzgesetz vorzulegen, um das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 gesetzlich zu verankern. Dieses Versprechen bekräftigte sie nun. Im Parlament werde sie anschließend die weiteren Details ihres Europäischen Grünen Deals bekanntgeben, sagte die CDU-Politikerin.