Wiedergewählter Kanzler Kurz begrüßt Förderung von Kohleausstieg

Von der Leyen sieht Österreich beim Klimaschutz als Vorbild für EU

Brüssel (AFP) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht die Pläne der neuen österreichischen Regierung beim Klimaschutz als Vorbild für die EU. "Es ist beeindruckend zu sehen, dass Österreich es sich zum Ziel gesetzt hat, 2040 klimaneutral zu sein", sagte von der Leyen beim Antrittsbesuch von Bundeskanzler Sebastian Kurz am Sonntag in Brüssel. "Ich hoffe, dass das österreichische Modell mit diesen ambitionierten Zielen Schule macht bei uns."

Kanzler Kurz und EU-Kommissionschefin von der Leyen © AFP

Kurz war am Dienstag erneut als Bundeskanzler vereidigt worden. Der 33-Jährige führt nun eine Koalition aus seiner konservativen ÖVP und den Grünen. Ein zentrales Ziel der Regierung ist es, bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu werden. Schon bis 2030 soll der Strom in Österreich zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen kommen.

Der österreichische Kanzler begrüßte, dass die EU-Kommission Initiativen zum Ausstieg aus der Energiegewinnung durch Kohle ergreifen will. Von der Leyens Behörde will dazu am Dienstag in Straßburg konkrete Pläne für einen Investitionsfonds sowie für einen Fonds vorlegen, der die Folgen des Ausstiegs aus der Kohle abfedern soll.

Kurz bekräftigte dazu, sein Land wolle keine Förderung für einen "Umstieg auf Atomstrom". Dies verlangen bisher mehrere osteuropäische Staaten. Von der Leyen zeigte sich zuversichtlich, dass Österreich bei der Frage ähnlich wie beim Migrationsthema als "Brückenbauer zu den östlichen Mitgliedstaaten" fungieren könne.