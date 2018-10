Verteidigungsministerin zu Besuch bei Nato-Großmanöver in Norwegen

Von der Leyen spricht sich für Rettung des INF-Vertrags aus

Rena (AFP) - Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat sich während eines Besuchs des Nato-Großmanövers "Trident Juncture 18" in Norwegen für eine Rettung des INF-Abrüstungsabkommens ausgesprochen. "Wir bedauern, dass die USA den INF-Vertrag infrage stellen", sagte von der Leyen am Mittwoch in Rena. Das Abkommen sei "enorm wichtig" für die Rüstungskontrolle und die Sicherheit Europas. "Insofern ist es entscheidend, dass alles getan wird, um den INF-Vertrag zu retten oder ihn modifiziert zu erhalten", sagte die Verteidigungsministerin.

Bundeswehrsoldaten während des Großmanövers in Norwegen © AFP

US-Präsident Donald Trump hatte am 20. Oktober den Rückzug aus dem mit Russland geschlossenen Vertrag zur Abschaffung von atomwaffenfähigen Mittelstreckenraketen angekündigt. Russland habe das Abkommen verletzt, begründete der Präsident die Entscheidung.

Es sei bedauerlich, "dass Russland nicht in der Lage gewesen ist, glaubwürdig nachzuweisen, dass es den INF-Vertrag einhält", sagte von der Leyen. Alle Natomitglieder sollten in die Beratungen mit einbezogen werden.

Die Verteidigungsministerin traf am Mittwoch ihren norwegischen Kollegen Frank Bakke-Jensen. Zudem war eine Einweisung in die Nato-Übung und ein Treffen mit Bundeswehrsoldaten geplant. Das größte Nato-Manöver seit Ende des Kalten Krieges wird bis 7. November in der Region abgehalten. An der Übung nehmen rund 50.000 Soldaten aus den 29 Nato-Mitgliedstaaten sowie aus Schweden und Finnland teil, unter ihnen 8000 Bundeswehrsoldaten.