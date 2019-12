Neue Kommissionspräsidentin: Wir wollen beide eine faire Partnerschaft

Von der Leyen trifft Anfang kommenden Jahres US-Präsident Trump

Straßburg (AFP) - Die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird in den nächsten Monaten US-Präsident Donald Trump treffen. Sie freue sich auf ein Treffen "Anfang 2020", teilte von der Leyen am Dienstag auf Twitter mit. Sie führte demnach ein "Höflichkeitstelefonat" mit Trump. Dabei hätten beide "kurz über die Beziehungen" zwischen den USA und der EU gesprochen. Diese waren in den vergangenen Jahren vor allem durch den Handelskonflikt geprägt.

EU-Kommissionschefin von der Leyen © AFP

"Ich bin überzeugt, dass die enge Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen Europa und den Vereinigten Staaten entscheidend ist für den beiderseitigen Erfolg", schrieb von der Leyen weiter. "Wir wollen beide eine faire Partnerschaft."

Die EU-Kommission gab weder einen genauen Termin noch einen Ort für das Treffen mit Trump bekannt. Der US-Präsident hatte sich Anfang Dezember beim Nato-Gipfel in Großbritannien optimistisch zur Lösung des Handelskonflikts mit der EU gezeigt. "Ich denke, dass wir das lösen werden", sagte Trump damals. Es gebe Fortschritte.

Trump wirft der EU bei mehreren Produkten unfaire Handelspraktiken vor. Im vergangenen Jahr hatten die USA wegen des Handelskonflikts Strafzölle auf europäischen Stahl verhängt. Seitdem droht Trump auch mit Zöllen auf Autos aus Europa, sollte die EU nicht einlenken. Deutschland würde dies besonders hart treffen. Einen Termin Mitte November zur Verhängung der Zölle ließ der US-Präsident aber verstreichen.

Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer beklagte am Dienstag erneut "eine sehr unausgewogene Beziehung mit Europa". Er verwies dabei im TV-Kanal Fox Business Network auf das hohe Handelsbilanzdefizit mit der EU. "Das kann so nicht weitergehen." Es gebe "eine Menge Handelsbeschränkungen und eine Menge anderer Probleme, die wir angehen müssen".