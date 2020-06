Von der Leyen verteidigt Corona-Hilfsplan im EU-Parlament

Brüssel (AFP) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nimmt am Mittwoch an der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments in Brüssel teil (ab 15.00 Uhr). Erster Programmpunkt ist eine Debatte zu rassistischer Gewalt und Protesten dagegen, gefolgt von der Vorbereitung des Videogipfels der EU-Staats- und Regierungschefs am Freitag. Von der Leyen dürfte bei dieser Gelegenheit ihre unter den Mitgliedstaaten umstrittenen Pläne für einen 750 Milliarden schweren Corona-Hilfsfonds verteidigen.

Von der Leyen im EU-Parlament © AFP

Ebenfalls unter Beteiligung der Kommissionschefin steht im Anschluss eine Aussprache zum Verhandlungsstand der EU mit Großbritannien über ein Handelsabkommen an. Die EU-Abgeordneten wollen sich in einer Entschließung zur Verhandlungsstrategie der EU bekennen und die britische Regierung dazu auffordern, ihre Blockadehaltung in den Gesprächen aufzugeben. Das EU-Parlament muss einem Handelsvertrag mit London am Ende zustimmen.