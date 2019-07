Nominierte Juncker-Nachfolgerin räumt "holprigen Start" ein

Von der Leyen will als Kommissionschefin großen Bürgerdialog zu EU-Reform

Brüssel (AFP) - Als künftige EU-Kommissionspräsidentin will Ursula von der Leyen einen groß angelegten Bürgerdialog zur Reform Europas unterstützen. Angesichts der Skepsis gegenüber Europa müsse die Bevölkerung stärker einbezogen werden, sagte von der Leyen am Mittwoch im Europaparlament. Sie räumte angesichts der Kritik im EU-Parlament an ihrer Nominierung durch die Mitgliedstaaten einen "holprigen Start" ein.

Von der Leyen © AFP

Von der Leyen war vergangene Woche von den Staats- und Regierungschefs als Nachfolgerin von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vorgeschlagen worden. Das Europaparlament muss der Ernennung zustimmen, bisher ist von der Leyen eine Mehrheit nicht sicher.

In der EU-Volksvertretung gibt es insbesondere Unmut darüber, dass die Mitgliedstaaten keinen Spitzenkandidaten der Parteien bei der EU-Wahl als Kommissionschef nominiert haben. Von der Leyen versuchte deshalb am Mittwoch über Anhörungen in unterschiedlichen Fraktionen, die Vorbehalte zu auszuräumen.

Sie wisse, dass "wir einen holprigen Start zusammen hatten", sagte sie in der liberalen Fraktion. Sie sah aber die Möglichkeit, bis zur nächsten Europawahl 2024 das EU-Wahlsystem im Sinne des Parlaments zu reformieren. Hier gebe es "Signale" aus den Mitgliedstaaten für Dialogbereitschaft, um das Spitzenkandidatenmodell für alle Seiten akzeptabel zu machen.

Besonders stark ist die Kritik aus den Reihen der Sozialdemokraten, welche nach von der Leyens konservativer EVP die zweitstärkste Fraktion bilden. Dort stand die CDU-Politikern am Mittwoch als erstes hinter verschlossenen Türen Rede und Antwort.

Er habe sich im Europawahlkampf verpflichtet, beim Kommissionspräsidenten "nur für einen Spitzenkandidaten zu stimmen", sagte Jens Geier als Leiter der deutschen SPD-Delegation, die erklärtermaßen nicht für von der Leyen stimmen will. "Ich habe nichts gehört, was mich überzeugt, das aufzugeben."

Von der Leyen habe zwar bei der Klimapolitik oder beim sozialen Europa Dinge gesagt, die den Sozialdemokraten wichtig seien, sagte Geier. "Sehr unklar" sei sie aber mit Blick auf Besteuerungsfragen und die Rolle der Kommission bei der Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit geblieben. "Mein Eindruck ist, dass ihre Unterstützung in meiner Fraktion nicht gewachsen ist", sagte Geier.

Mit Blick auf ihre künftige Kommission kündigte von der Leyen an, sie wolle dieselbe Anzahl von Männern und Frauen als Kommissare ernennen. Als eines ihrer inhaltlichen Hauptziele nannte von der Leyen das Erreichen von Klimaneutralität. Es sei klar, dass "CO2 einen Preis bekommen muss", sagte sie. Der richtige Weg dafür sei aus ihrer Sicht die Ausweitung des Emissionshandels auf die Bereiche Verkehr und Gebäude.

Mit Blick auf ein soziales Europa forderte von der Leyen weitere Anstrengungen beim Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit. Sie forderte zudem Gespräche über Mindestlöhne in Europa.

Beim Brexit bekräftigte von der Leyen ihre Hoffnung, dass der EU-Austritt Großbritanniens noch abgewendet werden könne. Wenn nicht, müsse der Brexit aber geordnet verlaufen. Von der Leyen verwies dabei auf das mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen, das sie als "gute Vereinbarung" bezeichnete.

Das Europaparlament will nach bisherigem Stand am 16. Juli über die Personalie abstimmen. Nötig für die Wahl von der Leyens ist die absolute Mehrheit der aktuell 747 Mitglieder der EU-Volksvertretung, also 374 Stimmen. Am späteren Nachmittag trifft von der Leyen noch die Mitglieder der grünen Fraktion.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sah in Brüssel kursierende Pläne nicht als problematisch, die Abstimmung kommende Woche um einen Tag zu verschieben. Es sei aber auch vorstellbar, dass es nach den Anhörungen noch offene Fragen gebe, sagte sie. Sollte das Parlament eine längere Verschiebung beschließen, müsse sie "neu darüber nachdenken", ob dies mit von der Leyens Ministeramt in Deutschland weiter vereinbar sei.