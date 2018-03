Verteidigungsministerin in Masar-i-Scharif gelandet

Von der Leyen zu Truppenbesuch in Afghanistan eingetroffen

Berlin (AFP) - Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) ist am Samstag zu einem Truppenbesuch in Afghanistan eingetroffen. Die Ministerin landete am Abend in Masar-i-Scharif im Norden des Landes. Der Bundestag hatte am Donnerstag der Entsendung von mehr Bundeswehrsoldaten nach Afghanistan zugestimmt.

Von der Leyen nach der Landung © AFP

Das Parlament billigte die Verlängerung der deutschen Beteiligung an der Nato-Ausbildungsmission "Resolute Support" um ein Jahr bis Ende März 2019. Wegen der verschärften Sicherheitslage am Hindukusch wird die Obergrenze von 980 Soldaten auf 1300 Soldaten erhöht.

Die Bundeswehr soll neben Kabul, Bagram und Masar-i-Scharif künftig auch durchgängig in Kundus afghanische Sicherheitskräfte ausbilden, beraten und unterstützen. Bislang sind deutsche Soldaten in Kundus nur in Einzelfällen und zeitlich begrenzt im Einsatz. Vorgesehen ist zudem, dass die Bundeswehr in Zukunft "in besonderen Not- und Gefährdungslagen" die Sicherung und den Schutz deutscher Auslandsvertretungen in Afghanistan übernimmt.