Klima-Allianz fordert Ende der Blockadehaltung

Vor Klimakabinett am Mittwoch verstärken Umweltverbände Druck auf die Regierung

Berlin (AFP) - Vor der Sitzung des Klimakabinetts an diesem Mittwoch haben Verbände und Umweltaktivisten den Druck auf die Regierungsmitglieder erhöht, konkrete Maßnahmen zum Kampf gegen die Erderwärmung vorzulegen. "Die Bundesregierung muss jetzt einen Herbst der klimapolitischen Entscheidungen vorbereiten", dazu könne das geplante Klimaschutzgesetz beitragen, erklärte WWF-Klimaexperte Michael Schäfer in Berlin. Auf "ein Ende der Blockadehaltung" in der Regierung drängte auch die Klima-Allianz Deutschland.

Umweltschützer machen Druck vor Klimakabinett © AFP

Im Klimakabinett sollen die beteiligten Ministerien in der aktuellen Sitzung Vorschläge vorlegen, wie in den jeweiligen Sektoren die deutschen Klimaziele für 2030 erreicht werden sollen. Vor allem in den Sektoren Verkehr und Gebäude sehen Experten hier noch große Defizite, weiteren Handlungsbedarf gibt es aber auch in Energiewirtschaft, Industrie und Landwirtschaft.

Die Vorschläge der Ministerien sollen noch in diesem Jahr in ein Maßnahmenpaket der Regierung einfließen. Den Rahmen dafür soll das geplante Klimaschutzgesetz setzen. Dafür leitete Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) am Montag ohne Zustimmung des Kanzleramts die Ressortabstimmung ein.

"Die Europawahl hat noch einmal ganz deutlich gezeigt, dass viele Menschen in Deutschland sich eine engagierte Klimaschutzpolitik wünschen", erklärte WWF-Experte Schäfer. Dagegen verschleppe die Bundesregierung "den so bitter nötigen Klimaschutz seit Jahren". Laut einem WWF-Gutachten ist das vorgesehene Rahmengesetz erforderlich, um Handlungsmöglichkeiten für Länder und Kommunen beim Klimaschutz zu erweitern und um Planungs- und Investitionssicherheit zu schaffen. Der gesetzliche Rahmen müsse dann aber auch gefüllt werden, "mit Maßnahmenpaketen in den einzelnen Sektoren".

"Die Ministerien müssen nun endlich darlegen, wie sie ihre Ziele erreichen wollen", verlangte auch Klima-Allianz-Geschäftsführerin Christiane Averbeck. Sie kritisierte besonders Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). "Herr Scheuer übernimmt keine Verantwortung und sperrt sich gegen Maßnahmen, mit welchen sich die Klimaziele erreichen ließen", warf Averbeck dem CSU-Politiker vor. Doch auch "im Energiesektor bremst die Bundesregierung den Ausbau der Erneuerbaren Energien, anstatt ihn deutlich zu beschleunigen". Die Kommissionsvorschläge zum Kohleausstieg seien immer noch nicht umgesetzt und zudem unzureichend, um die Klimaziele zu erreichen.

Um die weiteren Schritte beim Klimaschutz wird in der Koalition heftig gerungen. Vor allem Unionspolitiker lehnen verbindliche Vorgaben für einzelne Sektoren bislang ab. Sie wenden sich daher gegen den Gesetzentwurf Schulzes und sperren sich auch gegen eine CO2-Steuer.

Gegen feste Sektorvorgaben wandte sich am Dienstag auch der FDP-Umweltexperte Christoph Hoffmann. Er forderte stattdessen eine generelle Bepreisung fossiler Brennstoffe.

Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer kritisierte bisherige Versäumnisse beim Klimaschutz von Union und SPD. Im Deutschlandfunk forderte die deutsche Sprecherin der Schüler- und Studentenbewegung Fridays for Future die Koalitionsparteien auf, sie sollten endlich anfangen, "die Klimakrise ernst zu nehmen". "Wir sehen, dass es an allen Ecken und Enden am politischen Willen mangelt", forderte sie einen Kurswechsel der Regierung. Vorwürfe, die Schüler-Aktivisten seien zu ungeduldig, wies Neubauer zurück. "Wir richten uns hier absolut nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen", hob sie hervor.