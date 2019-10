Voraussichtlich letzte Sondierungsrunde von CDU, Grünen und SPD in Sachsen

Dresden (AFP) - Auf dem Weg zur Regierungsbildung in Sachsen treffen sich CDU, Grüne und SPD heute (15.00 Uhr) in Dresden zu einer dritten Sondierungsrunde. Im Vorfeld äußerten sich die Spitzen der drei Parteien zuversichtlich, dann auch ein Ergebnis vorlegen zu können. Voraussichtlich in der zweiten Oktoberwoche wollen die Parteien über die Aufnahme offizieller Koalitionsverhandlungen entscheiden. Vor allem bei den Grünen werden noch einige Debatten über einen Eintritt in eine sogenannte Kenia-Koalition erwartet.

Die Parteien bei der zweiten Sondierungsrunde © AFP

Das Dreierbündnis ist nach der Landtagswahl vom 1. September die einzige Möglichkeit für die CDU, eine regierungsfähige Mehrheit zu organisieren. Für die Fortsetzung der bisherigen schwarz-roten Koalition von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) reicht es nicht mehr.